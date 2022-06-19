Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень

В Cумской области в городе Середина-Буда на северо востоке Украины в результате минометных обстрелов с территории РФ разрушены жилые дома. Об этом сообщает областная прокуратура. Генштаб ВСУ Украины заявляет, что российские силы безуспешно штурмуют Северодонецк и накапливают ресурсы на Славянском направлении.

В воскресенье в Украину прибыл спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор. Он посетил места массовых захоронений людей и разрушенные районы в Ирпени и Буче. Гилмор принимает участие в сборе доказательств военных преступлений, в совершении которых обвиняют российскую армию.

"Речь идет не только о тех, кто совершил преступления напрямую, на месте, они конечно же несут ответственность. Но речь идет также о командовании, даже самом высокопоставленном, если будет необходимо. Но этого нужно добиваться, расследуя действия тех, кто совершил эти злодеяния", — сказал спецпредставитель ЕС по правам человека.

Российские военные сообщили об ударе по пункту управления армии Украины в Днепропетровской области и утверждают, что убиты 50 украинских генералов и офицеров.

Отвечая на вопрос о поставках Украине американского оружия министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "США добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится"

Обстрелы Лисичанска в Луганской области усиливаются, из города, который находится в в непосредственной близости от Северодонецка, в воскресенье была эвакуирована еще одна группа местных жителей.