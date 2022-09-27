Как русско-украинская семья осела в Сербии

Объявление о мобилизации в России спровоцировало отъезд из страны десятков тысяч людей. Уезжают, куда могут, в том числе, в Сербию.

Эта русско-украинская семья - Дарья, Юрий, и их сын Лео, покинула Россию полгода назад. Ни Белград, ни Нови-Сад, где сейчас цены на жилье значительно выросли, не были их пунктом назначения.

Пара обустроилась в городке Яша Томич. Юрий - фотограф, а Дарья занимается дизайном и изготовлением костюмов для фотосессий.

Дарья: "Я боялась, что у Лео будет депрессия, что ему будет трудно. Как бы он общался? Он единственный русский мальчик в городе, никто его не знал. Но постепенно он познакомился с ребятами, завел друзей, когда начал ходить в детский сад".

Дальнейших планов семья не строит. Все меняется слишком быстро: в этом Юрий и Дарья убедились на собственном опыте. Они адаптируются к новой среде. Здесь они единственные выходцы из России.

Весна, жительница городка: "В конце концов, у нас все еще очень небольшой городок. Рядом румынская граница. Я в самом начале была удивлена, но теперь вижу, что люди принимают их, а они очень хорошо вписываются, учат наш язык, в общем, мы ладим".

Дарья и Юрий уверены в одном - в Россию они не вернутся. Пара планирует навестить родителей Дарьи в Украине и помочь им восстановить дом. Их собственный дом теперь находится в Сербии.