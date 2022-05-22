Возвращение в Харьков и Ирпень

Три месяца российского вторжения в Украину превратили город Ирпень в руины. Вернувшиеся жители пытаются исправить повреждения.

В Ирпене уничтожены две трети зданий; по данным местных властей, ущерб оценивается более чем в 1,2 млрд евро. Из выделенных США на помощь Украине 40 млрд долларов значительная часть пойдёт на поддержку людей, пострадавших от российской агрессии и на решение проблемы продовольственной безопасности.

"Я благодарен президенту (США) (Джо) Байдену за немедленное подписание одобренного Конгрессом пакета поддержки Украины на сумму 40 миллиардов долларов. Это исторический вклад в защиту свободы в Европе", - сказал президентУкраины Владимир Зеленский.

Российские войска охраняют Каховскую ГЭС, русловую электростанцию на Днепре. Пророссийские представители военно-гражданской администрации Каховского административного района говорят, что присутствие россиян защищало станцию от мародерства и саботажа, указывая на то, что Крым теперь наконец снова подключен к водопроводу. Президент Украины говорит:

"Ситуация в Донбассе крайне сложная. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается атаковать Славянск и Северодонецк. Вооружённые силы Украины ежедневно сдерживают это наступление, наши защитники отражают наступательные планы России, срывают их. И это конкретный вклад в приближение главного дня, долгожданного дня, которого мы все с нетерпением ждём и за который боремся - Дня Победы".

После того, как украинские войска оттеснили российские в районе Харькова, многие жители второго по величине города Украины, выехавшие из-за непрекращающихся обстрелов, хотели бы вернуться, несмотря на неопределённость и риск возобновления боевых действий. Среди них много пожилых.

По словам харьковчанина Сергея Клочко пожилым людям, у которых нет маленьких детей, легче принять решение о возвращении:

"Мы, великовозрастные, вы возвращаемся по той простой причине, что мы можем убежать в случае обстрела. А там очень много людей с маленькими детьми, а с маленькими детьми, когда их один или двое, когда пять человек в квартире, да и жить им негде... Они вряд ли вернутся".

Некоторые здания в Харькове настолько повреждены, что неизвестно, можно ли их будет восстановить или придётся снести и отстроить заново. Большинство семей с детьми покинули пострадавшие районы.

Многоквартирный дом, в котором жил Клочко, был , по его словам, обстрелян перекрёстным огнём с двух сторон. Он готов вернуться, но не знает, когда это можно будет сделать. Все этажи над его квартирой сожжены или сильно повреждены.