ЕС: уроки греческого долгового кризиса

12 лет назад в Греции разразился тяжелейший кризис, ставший для Евросоюза серьёзным испытанием на прочность. В 2010 году греческое правительство заявило, что, скорее всего, не сможет обслуживать свой суверенный долг, под угрозу была поставлена жизнеспособность всей еврозоны.

Чтобы избежать дефолта, ЕС и Международный валютный фонд предоставили сотни миллиардов евро экстренного финансирования, но помощь не была безвозмездной. Кредиторы потребовали от Афин проведения политики жёсткой экономии, что в конечном итоге привело к существенному росту бедности. Экономика сократилась более чем на четверть, располагаемый доход граждан – на треть, а безработица выросла почти до 30%.

Теперь некоторые лидеры ЕС признают, что действовали излишне жёстко, стараясь удержать на плаву Грецию, которой всё же удалось улучшить своё финансовое положение. В 2018 году Афины вышли из третьей по счёту программы финансовой помощи, стало ясно, что страна сможет жить без внешней подпитки. А спустя 4 года Еврокомиссия, как и планировалось, прекратила мониторинг греческого бюджета, что ознаменовало собой формальное завершение долговой одиссеи.

Все невзгоды позади или осадок остался? Чему научилась Европа, которая сейчас переживает новый кризис, и которой, как никогда, нужно оставаться единой? Корреспондент Euronews Эфтимия Кутсокоста встретилась с политиками, принимавшим решения по спасению Греции, которые по-разному смотрят на ситуацию. Гости программы "Глобальный диалог" –бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, последний глава Минфина Греции времён внешнего управления Эвклид Цакалотос, а также нынешний греческий министр экономики Христос Стайкурас.

Euronews: Для граждан республики 12 лет долгового кризиса были временем боли и лишений. В конце лета Греция официально вышла из-под усиленного надзора кредиторов, что это означает для греков и в целом для ЕС?

Жан-Клод Юнкер: У греческих граждан очень много поводов для гордости. Они на самом деле настрадались, кризис серьёзно потрепал страну и греческое общество. Наложенные меры были слишком суровыми. Греция стояла на пороге дефолта и выхода из еврозоны, а в итоге она вышла... из программы помощи. И это отличная новость! – как для Греции, так и для единой Европы, ведь это пример того, что несмотря на все допущенные ошибки, европейская солидарность существует, а те, кто сражался за то, чтобы оставить Афины в зоне евро – как ваш покорный слуга – были правы! Хотя многие тогда им возражали.

КТО ВИНОВАТ?

Euronews: Мы видим, что популистские партии по всей Европе до сих пор используют пример Греции и то, как обошлись с греческим народом, чтобы обвинить во всех бедах Брюссель. В этом есть логика, или вы категорически не согласны?

Жан-Клод Юнкер: Не стоит возлагать вину на ЕС, проблемы начались именно в Греции. На протяжении долгих лет страна жила не по средствам, влезала в долги, за бюджетом никто не следил. Вот где корень зла. Но то, как Европейский союз повёл себя с Грецией, было не совсем правильным. В конце концов, после стольких усилий, ситуация выправилась. Так что у популистов заканчиваются аргументы. Греция добилась успеха, они должны, как и я, восхищаться мужеством греков, а не пытаться манипулировать фактами.

Euronews: Тогда часто высказывалось мнение, что на самом деле все решения принимались в Берлине. По вашему мнению, Германия доминирует в ЕС?

Жан-Клод Юнкер: Что ж, Германия была не единственной страной, которая обрушилась с критикой на Грецию. Голландцы, австрийцы, словаки, словенцы, финны и другие не прекращали нападки на Афины во время долгового кризиса. В этом Германия была не одинока. Что касается доминирующей роли Германии в ЕС, иногда немецкие политики выставляют себя в качестве хозяев Европы, но это работа на публику внутри страны. На самом деле это совсем не так.

Euronews: Когда немцы меняют свое мнение по какому-то вопросу, все остальные тоже так или иначе пересматривают свою позицию. Так возникает общеевропейский консенсус. Так было и с Грецией. Так обстоит дело сейчас.

Жан-Клод Юнкер: Вы хотите сказать, что немцы становятся все большими европейцами. Пожалуй, но дело не только в этом. Все 27 стран ЕС усвоили урок: Европа может выдержать удар, только если национальные правительства придерживаются единого курса, ведут более или менее одинаковую политику.

"СКАНДАЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 2015"

Euronews: ЕС предоставил Греции многомиллиардную помощь, но страна жила в условиях жёсткой экономии, принимались болезненные решения. В чём же проявлялась ощутимая солидарность, не могли бы вы привести конкретные примеры?

Жан-Клод Юнкер: Когда премьер-министр Алексис Ципрасрешил провести референдум по программе помощи Греции, мы сломали немало копий. Другие государства требовали официально исключить Грецию из еврозоны, мне пришлось переубеждать их. Скандальный референдум был опять же игрой на публику, граждане проголосовали против соглашения с тройкой кредиторов, но в итоге план помощи всё же был принят...

Euronews: Условия были те же самыми, или ещё более жёсткими?

Жан-Клод Юнкер: Греки оступились, их ввели в заблуждение. На момент референдума истёк срок программы финансовой помощи, голосование было бесполезным, лихорадка на рынках только нарастала. В итоге кредиторы ужесточили свои требования, и Греция была вынуждена их принять... Не будем о грустном.

Эвклид Цакалотос считает, что левое правительство Ципраса добилось "лучших кредитных условий" для греков в 2015 году благодаря референдуму по финансовой политике. Euronews

Эвклид Цакалотос: Когда мы пришли к власти в январе, не могу сказать, что ощутили какой-то порыв солидарности в первые полгода, в итоге нам пришлось пойти на компромисс в конце лета. Первоначальный текст т.н. Меморандума Юнкера, который мы вынесли на референдум, был совершенно неприемлемым, кабальным. Вместо того, чтобы помочь нам с долгами, нас пытались наказать, но мы добились лучших условий. Когда правительство во главе с партией "СИРИЗА" (ΣΥΡΙΖΑ) продемонстрировало серьёзность своих намерений выйти из Меморандума, чтобы защитить граждан из наиболее социально уязвимых групп, европейцы подумали: "Почему бы и нет?". Многие решили, что это поможет Греции. Если память мне не изменяет, сам Юнкер об этом говорил. Он многое поставил на карту. Не то что, Вольфганг Шойбле, тогдашний министра финансов ФРГ, который мечтал, что греки перейдут на драхму. Но нам удалось выйти из программы, что не могут записать себе в актив предыдущие правительства. Мы продлили срок действия льготного периода, получили некоторую защиту. Это то, чем европейцы могут гордиться, но мы заплатили огромную цену. Итогом двух первых планов помощи стало сокращение греческой экономики на 26%. Не уверен, что люди, которые нас слушают, могут себе представить, что означает снижение ВВП на 26%! Ни одни другая страна не несла таких потерь в мирное время.

Euronews: Греция недавно вышла из системы финансового контроля ЕС. Что это означает для её граждан?

Эвклид Цакалотос: Греция вернулась к самостоятельной жизни летом 2018 года, тогда было оговорено, что через три-четыре года мы выйдем из-под усиленного надзора. Так что это хорошая новость. Но хотелось бы напомнить, чего мы добились в 2018-м: тогда действовал льготный период, к нам применялись менее стесняющие финансовые требования, чем в случае Испании или Португалии. Сможем ли мы воспользоваться новыми возможностями, чтобы сократить объём госдолга, сократить его долю в ВВП за счёт экономического роста? Я не очень оптимистично смотрю, на то, как нынешнее правительство намерено решать эти задачи. 4 года назад мы "слезли с иглы" внешней помощи, добились льготного кредитного периода, чтобы снизить напряжение на финансовых рынках, наши действия дали стране 10-12 лет для того, чтобы полностью выправить ситуацию с помощью наращивания реального сектора экономики.

Euronews: Даже сегодня пример Греции и то, как ЕС вел себя по отношению к её гражданам, всё ещё используется некоторыми политическими силами для нападок на Брюссель, который, якобы, создаёт проблемы для людей. Это реальность или миф?

Эвклид Цакалотос: Нет, не миф. Европа всегда была на шаг позади. Энергетический кризис, который охватил континент, обнажил вечное отставание ЕС, неэффективность принятого курса. Чтобы встряхнуть единую Европу, потребовалась масштабная катастрофа. ЕС столкнулся с серьёзными угрозами, главная из которых – это та пропасть, которая разделяет страны Северной и Южной Европы, когда мы говорим об экономическом развитии. Вы хотите понять, откуда берутся такие политики, как Сальвини или Джорджия Мелони, почему люди голосуют за партию "Золотая заря"? Среди причин – неверная экономическая политика, которая ведёт к неравенству, ограничивает доступ людей к здравоохранению, образованию и транспорту.

ПОЛИТИКИ ВМЕСТО БЮРОКРАТОВ

Euronews: В этом есть некий географический детерминизм. С одной стороны север, с другой – юг. У них разные подходы, разная политика. Какие из этого можно извлечь уроки?

Эвклид Цакалотос: Скажу без обиняков: нельзя вводить единую валюту, если одни страны при этом развиваются и идут вперёд, а другие тащатся в хвосте. Рано или поздно это приведёт к краху. Если вы хотите создавать единую валютную зону, вам нужно добиться конвергенции – сближения экономических показателей. Это нужно продумывать, разрабатывая нормы и директивы, чтобы, к примеру, страны Северной Европы понимали, что, как и в случае США, если Техас и Миссисипи столкнулись с трудностями, все остальные штаты проявят солидарность. Это отразится в налоговой политики, в разработке курса по стабилизации. Без этого единая валюта не работает.

Euronews: Что Европа вынесла для себя из греческого кризиса? Особенно в свете новых испытаний, которые ждут наш континент?

Жан-Клод Юнкер: Мы не должны повторять ошибок, которые мы допустили во время разрешения долгового кризиса в Греции. Я всегда считал, что распределение усилий между богатыми и бедными было недостаточно сбалансированным. Ответственность частично лежит на МВФ и европейских институтах, потому что и ЕЦБ и Еврокомиссия – задолго до того, как я возглавил орган исполнительной власти –всегда ставили во главу угла принцип жёсткой экономии, слепо ему следовали, это была ошибка. Я хотел бы, чтобы Еврокомиссия обратила внимание на социальные последствия вводимых в действие антикризисных инструментов. Этим не должны заниматься высокопоставленные бюрократы. Это дело политиков.

Экономика Греции растёт быстрыми темпами, но в стране по-прежнему отмечается самое высокое в еврозоне соотношение долга к ВВП – 189%. Уровень безработицы также остаётся крайне высоким, а минимальная заработная – наоборот, одной из самых низких в странах, использующих единую валюту. Нынешний энергетический кризис может особенно ударить по странам Южной Европы. Журналист Euronews Симела Тухтиду поговорила об этом с министром финансов Греции Христосом Стайкурасом.

Euronews: Греция недавно вышла из вышла из системы финансового надзора ЕС. Простые греки уже почувствовали изменения?

Христос Стайкурас: Это большой успех для Греции, наш народ добился его путём большим жертв. Это также коллективный успех правительства и наших партнёров. Впервые с 2010 года мы вернулись к нормальному развитию, к нормальной жизни. Это окажет положительное влияние на экономику, наши граждане ощутят это на себе. Теперь нам более доступны международные рынки. Мы создаём предпосылки для более устойчивого экономического роста, чтобы привлечь больше инвестиций. И мы гораздо ближе к достижению главной цели нашей экономической политики – получения кредитного рейтинга не меньше BBB-.

По словам действующего министра экономики Христоса Стайкураса, у греческого госдолга много "конкурентных преимуществ". Euronews

Euronews: Греция задышала свободнее, но так совпало, что улучшение ситуации в стране происходит в крайне нестабильное время, когда перспективы европейской и мировой экономики довольно мрачны. Какие рычаги намерены использовать власти страны, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям?

Христос Стайкурас: Мы стремимся адаптировать налоговую политику, а также принимаем меры по обузданию роста цен на базовые продукты для наших домохозяйств. За последние три года благодаря налоговой политике правительства увеличился ВВП в постковидном 2021-м, снизился уровень безработицы, что крайне важно, ведь ещё недавно мы были рекордсменами в странах ЕС. Мы продолжим двигаться по пути сокращения налогового бремени и уменьшения доли социальных отчислений. При этом важно прислушиваться к гражданам, и снижать налоги для тех, для кого это на самом деле жизненно важно, чтобы устоять перед ударом глобального энергетического кризиса, с которым мы столкнулись.

Euronews: Беспокоит ли вас тот факт, что меры поддержки, которые вы упомянули, могут увеличить госдолг Греции, который и без того высок?

Христос Стайкурас: В прошлом году доля госдолга в ВВП сократилась на 13%, это историческое достижение. И мы ожидаем, что до конца этого года эта тенденция продолжится. Наши резервы наличности составляют около 49 миллиардов евро – один из самых высоких показателей в Европе. В то же время значительная часть долга обслуживается в рамках фиксированных процентных ставок. И самая важная проблема заключается в том, что ежегодно валовая потребность в финансировании составляют около 10% ВВП – а это половина от среднего показателя по Европе. В этом конкурентные преимущества греческого долга по сравнению с тем, что мы наблюдаем в других странах Европы.

Euronews: В ЕС сейчас идет дискуссия о налоговой и бюджетной политике. Считаете ли вы, что в отношении госдолга правила игры тоже должны измениться? Что бы вы могли предложить вашим коллегам?

Христос Стайкурас: Безусловно, мы должны учесть опыт кризиса, с которым Европа столкнулась в последние три года. Базовая составляющая успеха – это налоговая дисциплина, без неё нельзя добиться экономического роста, но в то же время мы должны проявлять гибкость. Мы должны в полной мере использовать опыт принятия Плана ЕС по восстановлению после пандемии, чтобы подтолкнуть страны к реализации последовательной и устойчивой экономической политики на национальном уровне.

Euronews: Как вы оцениваете положение Греции? Можно ли смело сказать, что ситуация улучшилась не только в финансовом, но и в социальном и политическом планах?

Жан-Клод Юнкер: Это совершенно другая картина, я рад, что, когда я возглавлял Еврокомиссию, – до 2015 года – нам удалось найти верное решение греческой проблемы. Но на этом трудности не закончились. В регионе неспокойно: Турция намерена вести разведку полезных ископаемых, она нарушает воздушное пространство Греции. Есть также проблемы, связанные с беженцами, пересекающими Средиземное море. Мы переживаем трудные времена. Я думаю, что самая большая проблема заключается в том, что Греция не играет той роли в Европе, которую должна играть. Без Греции Европейский Союз был бы неполным, и я надеюсь, что к Афинам будут больше прислушиваться.