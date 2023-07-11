От спада к подъему: экономика Греции демонстрирует рост

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Рост греческой экономики, считают аналитики, в 2023 году составит не менее 2,5%. Средний рост по Еврозоне - около 0,5%. За счет реформ страна добивается положительных изменений

После многих лет тяжелого финансового кризиса Греция стала одной из стран, демонстрирующих хорошие результаты в экономике. Ее рост значительно выше, чем в среднем в Европе.

Государство пытается сохранить набранный темп, даже несмотря на то, что общая европейская конъюнктура уже не является благоприятной.

Элиас Леккос, Piraeus Bank Group: "Даже при весьма умеренных оценках мы ожидаем, что рост греческой экономики в 2023 году составит не менее чем 2,5%. Лично я считаю, что рост греческой экономики будет близок к 3%, в то время как средний рост по Еврозоне составит около 0,5%. Греция начинает с низкого уровня и имеет все финансовые инструменты и все возможности для того, чтобы добиться положительных изменений по сравнению с остальными странами Еврозоны".

Симела Тухтиду Euronews:"Недавние выборы в Греции привели к формированию сильного правительства, которое намерено продолжить путь реформ и бюджетной экономии. Этот факт, как ожидается, сыграет решающую роль для возвращения Греции в "клуб" надежных кредиторов".

Федерико Салазар, эксперт Fitch:"Политическая динамика - фактор, за которым мы следим для всех рейтингов. Мы должны принимать это во внимание. Если посмотреть на европейские страны, вы увидите во многих местах коалиционные правительства. Некоторые из них разваливаются, некоторые слабы. И лишь очень немногие правительства имеют твердое однопартийное большинство, которое помогает проводить в жизнь политику этого кабинета-министров. И в данном случае Греция имеет такое большинство".

Греция, отмечают аналитики, имеет преимущество от того, что ее экономика ориентирована на туризм и сферу услуг. Такие страны, как, например Германия, в значительной степени опирающиеся на производство, испытывают гораздо бОльшие проблемы.