"Неприемлемо и достойно порицания"

Слова и действия турецкого руководства "неприемлемы и достойны порицания": об этом заявили главы МИДов Греции и Франции после встречи в Афинах.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайп Эрдоган сообщил, что Турция может "нанести удар в любой момент".

Глава французского МИДа Катрин Колонна заявила, что Париж безусловно поддерживает Грецию, а её греческий коллега обвинил Анкару в "попытке возродить Османскую империю".

Никос Дендиас, министр иностранных дел Греции:

"Я бы посоветовал всем, кто мечтает о нападениях и завоеваниях, подумать несколько раз. У нас достаточно сил, чтобы защитить нашу родину, независимость и территориальную целостность".

Турция обвиняет Грецию в незаконном размещении военных объектов на некоторых островах в Эгейском море, которые должны, согласно международным договорённостям, оставаться демилитаризованными.

В конце августа начался новый виток конфликта между союзниками по НАТО: в Анкаре заявили, что греки наводили на турецкие самолёты комплексы С-300, размещённые на этих островах. В Афинах это отрицают.

Представители Госдепартамента США также осудили угрозы со стороны Турции, заявив, что суверенитет Греции над островами Эгейского моря не ставится под сомнение.