Страны-кредиторы ЕС сняли режим «усиленного надзора» над экономикой Греции, введённый в рамках программы помощи после кризиса 2010 года. Это означает, что Афины больше не обязаны ежеквартально открывать государственные финансы для международного аудита. С этим связывают надежды правительства Кириакоса Мицотакиса на более широкие возможности в бюджетном регулировании и борьбе с новыми кризисными явлениями.

Последние три года на деле стали ответом на испытания предшествовавших 12 лет. Они уводят нас прочь от того, что мы пережили. Они выковали наше самосознание. Они призывают двигаться дальше вместе, вооружившись правдой и реальными решениями, а не ложью и отрицанием. На этом пути быть и ошибки, но сам он определённо не ошибочен. Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Греция запросила помощь ЕС в апреле 2010 из-за угрозы банкротства. С тех пор Афины получили три пакета финансовой поддержки и были вынуждены ввести по требованию кредиторов жесткие меры экономии. Официально о преодолении последствий кризиса было объявлено в 2018. Кредиты должны быть погашены до 2070-го года.