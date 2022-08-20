Греция освобождается от надзора кредиторов

Греция освобождается от надзора кредиторовКомментарии
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Страны-кредиторы ЕС сняли режим «усиленного надзора» над экономикой Греции, введённый в рамках программы помощи после кризиса 2010 года. Это означает, что Афины больше не обязаны ежеквартально открывать государственные финансы для международного аудита. С этим связывают надежды правительства Кириакоса Мицотакиса на более широкие возможности в бюджетном регулировании и борьбе с новыми кризисными явлениями.
Греция запросила помощь ЕС в апреле 2010 из-за угрозы банкротства. С тех пор Афины получили три пакета финансовой поддержки и были вынуждены ввести по требованию кредиторов жесткие меры экономии. Официально о преодолении последствий кризиса было объявлено в 2018. Кредиты должны быть погашены до 2070-го года.