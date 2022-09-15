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Спорт

Роджер Федерер уходит из большого теннеса

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 Viktoria Sinkevich
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Роджер Федерер
Роджер Федерер   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

О своем уходе из большого тенниса объявил 20-кратный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер. 41-летний швейцарец, не участвовавший в соревнованиях после Уимблдона 2021 года, планирует выйти последний раз на корт в Кубке Лэйвера в Лондоне в конце этого месяца. 

В твиттере Федерер попрощался с поклонниками:

— В последнее время мое тело посылало мне ясный сигнал. Теперь я понял, что пора заканчивать спортивную карьеру. Теннис я люблю тебя и никогда не покину.

Помимо благодарности своей семье, команде поддержки и болельщикам, теннесист также поблагодарил своих соперников из золотой эры мужской игры.

Федерер дебютировал в профессиональном теннисе в возрасте 16 лет в 1998 году и выиграл свой первый титул Большого шлема на Уимблдоне в 2003. Его последним триумфом стал турнир Большого шлема 2018 года - Открытого чемпионата Австралии, где в 36 Роджер Федерер стал вторым самым возрастным человеком, завоевавшим главный титул.