Новак Джокович: звезда тенниса, антиваксер, националист

В преддверии Открытого чемпионата Австралии мир увидел менее известную сторону первой ракетки мира, оказавшейся в центре большого скандала.

Власти страны отказали Новаку Джоковичу во въезде, когда он не сумел предоставить документ о вакцинации от коронавирусаили о медотводе от прививки, и аннулировали его визу. В понедельник суд отменил решение о депортации, и Джокович приступил к тренировкам к чемпионату, который стартует 17 января.

До скандала шансы сербского теннисиста на победу, которая сделала бы его рекордсменом по числу наград, оценивались очень высоко. Теперь спортивные аналитики считают, что эмоциональные нагрузки и сократившееся время для тренировок могут сыграть против него.

Само участие Джоковича в Australian Open до последнего момента оставалось под вопросом. Правила турнира подразумевают обязательную вакцинацию участников, но спортсмен отказывался говорить, привит он или нет. 4 января он заявил, что организаторы освободили его от соблюдения этих правил из-за того, что в декабре он переболел коронавирусом.

Спорт и религия

Для большинства Новак Джокович - один из самых успешных теннисистов в истории, но кому-то он больше запомнился как ярый антипрививочник. "Джокович всегда был чем-то вроде доктора Джекила и мистера Хайда", - считает румынский политолог Сорин Кучерай.

По собственным словам, Джокович ставит свои разнообразные религиозные убеждения выше спорта, и уже больше десяти лет находится в "альтернативном мире". Среди его утверждений можно найти веру в использование "молитвы и благодарности для превращения даже самой токсичной пищи и жидкости в воду с лечебными свойствами", левитацию и телекинез.

Он также несколько раз посещал пирамиды в боснийском городе Високо - природные холмы, которые псевдоученый Семир Османагич называет крупнейшими в мире рукотворными строениями.

"У него есть две стороны: Ноле (прозвище Джоковича на родине в Сербии- прим.) - потрясающий теннисист, сделавший очень много для спорта в целом, и для тенниса в частности. И, скажем, "Но-вакц" - очень странный парень с убеждениями движения Нью-эйдж (совокупность оккультных и мистических течений - прим.), которые он время от времени демонстрирует, и сторонник теорий заговора", - добавил Кучерай.

Ноле - суперраспространитель

В апреле 2020 года Джокович высказался против вакцин: "Я лично против вакцин и не хотел бы, чтобы меня заставляли делать прививку, чтобы путешествовать. Если это станет правилом и законом, что тогда будет?"

В попытке доказать, что мир может нормально функционировать даже в разгар пандемии, он организовал серию мероприятий в различных балканских городах. Во время турнира в Задаре, Хорватия, Джоковичу пришлось приносить публичные извинения, когда у многих участников, включая его самого, был обнаружен коронавирус.

Действия теннисиста вызвали жесткую критику со стороны мирового сообщества.

"Он показывает потрясающие результаты, когда публика настроена против него, и ему нужен этот самый Но-вакц, чтобы продолжать бороться и выигрывать турниры, - считает Кучерай. - Его не любят, как [Роджера] Федерера или Рафу Надаля, он не нравится западной публике. С другой стороны, его взгляды опасны. Помимо прочего, он явно является сербским националистом".

Сербский националист

В 2021 году Джокович подвергся критике за встречу с командиром "Волков с Дрины", подразделения, принимавшего участие в геноциде мусульман в Сребренице в 1995 году, где за три дня были убиты более 8 тыс. боснийских мужчин и мальчиков. Позже Джокович спел на свадьбе сербского дзюдоиста Неманьи Майдова с лидером боснийских сербов-националистов Милорадом Додиком.

После того, как в 2008 году в Белграде вспыхнули масштабные протесты в связи с односторонним провозглашением независимости Косово, Джокович записал видео, в котором сказал: "Мы готовы защищать то, что принадлежит нам по праву. Косово - это Сербия".

В 2011 году на вопрос, сожалеет ли он о своем поступке, он ответил немецкому журналу Der Spiegel: "Это место рождения моей семьи и, более того, самой сербской культуры. Я не жалею о том, что сделал. Мы хотим справедливости, но мы просто не можем ее добиться".

Отец Джоковича Срджан выступил в его защиту, сказав: "Новак, конечно, националист, как и я. Это совсем не плохо. Мы любим свой народ и свою страну, мы не ненавидим ни других людей, ни другие государства".

Пока теннисиста удерживали в аэропорту Мельбурна, Срджан в своем Instagram заявил, что его сын стал мишенью австралийских властей из-за сербской национальности. "Они не могут остановить его на корте, поэтому решили остановить его в аэропорту", - написал он.

Президент Сербии Александр Вучич также отреагировал на действия пограничников, назвав их "преследованием".

По мнению Кучерая, национализм Джоковича связан с его интересом к теориям заговора. "По сути, в абстрактной форме национализм - это теория заговора, согласно которой некая иностранная, оккультная сила пытается навредить вашей стране", - сказал он.

Боснийско-американский журналист и романист Александр Хемон считает, что национализм Джоковича уходит корнями в его юность, которая пришлась на распад Югославии. Бывшая социалистическая федерация включала в себя нынешние Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Сербию, Косово и Северную Македонию. Она распалась в результате серии самых кровопролитных войн в Европе со времен Второй мировой войны.

По мнению Хемона, действия Джоковича соответствуют его представлениям о национальном герое Сербии. "Он не способен представить себя вне этой националистической национальной идентичности. Это не значит, что он агрессивный пропагандист, но он, конечно, подчинялся и встречался с такими пропагандистами", - сказал Хемон в интервью Euronews.

"Многие его действия и убеждения, националистические или против истеблишмента, объясняются тем, что он вырос в стране, где разгул национализма стал токсичным и даже кровавым" - добавил он.