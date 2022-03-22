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мир

Теннисиста Бориса Беккера судят за сокрытие активов

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 Alexander Kazakevich
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Теннисиста Бориса Беккера судят за сокрытие активов
Авторское право  Alastair Grant/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Борис Беккер, немецкий теннисист и шестикратный победитель турниров "Большого шлема" предстал перед судом в Лондоне за попытку скрыть от кредиторов имущество, в частности чемпионские трофеи, на сумму более 2 миллионов евро.

В 2017 году легендарный теннисист не смог погасить кредит, и был объявлен банкротом.

Присяжных заседателей попросили "не обращать внимание на звёздный статус" подсудимого.

54-летний Беккер обвиняется в махинациях с собственными активами, а также во владении незадекларированной недвижимостью, однако не признает своей вины. Спортсмену грозит до 7 лет тюремного заключения.