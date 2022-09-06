English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Спорт

Шутка тренера "ПСЖ" об экологичном транспорте довела до скандала

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Вопрос об отказе от самолётов вызвал смех у игроков "ПСЖ"
Вопрос об отказе от самолётов вызвал смех у игроков "ПСЖ"   -   Авторское право  AP

Тренер и игроки французского футбольного клуба «ПСЖ» оказались в центре скандала после ироничного ответа на вопрос использования самолётов. Экологи призывают чемпионов Франции пересесть на поезда. Когда вопрос о транспорте прозвучал на пресс-конференции, главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье отшутился:

«Честно говоря, утром мы разговаривали с компанией, которая организует наши перевозки, обсуждали, можем ли мы путешествовать на песчаных яхтах».

Отсылка к лёгким спортивным болидам под парусом возмутила министра спорта Амели Удеа-Кастера. Она заявила, что привыкла к более ответственным комментариям тренера, и предложила обсудить это. С критикой Кристофа Галтье выступила и мэр Парижа Анн Идальго. Она призвала руководство клуба «очнуться».

Претензии к футболистам высказывает, в частности, движение левых экологов Attac. Ранее его активисты развернули кампанию с критикой нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – они посчитали потенциальные объёмы выбросов CO2 от перелётов на его частном самолёте.