Шутка тренера "ПСЖ" об экологичном транспорте довела до скандала

Тренер и игроки французского футбольного клуба «ПСЖ» оказались в центре скандала после ироничного ответа на вопрос использования самолётов. Экологи призывают чемпионов Франции пересесть на поезда. Когда вопрос о транспорте прозвучал на пресс-конференции, главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье отшутился:

«Честно говоря, утром мы разговаривали с компанией, которая организует наши перевозки, обсуждали, можем ли мы путешествовать на песчаных яхтах».

Отсылка к лёгким спортивным болидам под парусом возмутила министра спорта Амели Удеа-Кастера. Она заявила, что привыкла к более ответственным комментариям тренера, и предложила обсудить это. С критикой Кристофа Галтье выступила и мэр Парижа Анн Идальго. Она призвала руководство клуба «очнуться».

Претензии к футболистам высказывает, в частности, движение левых экологов Attac. Ранее его активисты развернули кампанию с критикой нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – они посчитали потенциальные объёмы выбросов CO2 от перелётов на его частном самолёте.