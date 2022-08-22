Половина "золотых паспортов" незаконна

Половина "золотых паспортов" незаконнаКомментарии
В ходе расследования незаконного получения кипрского гражданства было установлено, что из-за злоупотреблений бюджет Кипра не досчитался более 200 млн евро. Больше половины обладателей "золотых паспортов" не соответствовали критериям или были натурализованы в обход законодательных норм.
Одиссей Михаэлидес, генеральный аудитор Кипра:
— Государственный служащий фиксировал проблемы и сообщал министру внутренних дел. Иногда министр внутренних дел получал замечания из министерства экономики, но он решал, что эта информация не влияет на натурализацию, поэтому посылал записку в Совет министров, которая была каждый раз копией предыдущей, где он просил совет одобрить выдачу паспорта.
Одиссей Михаэлидес, генеральный аудитор Кипра:
— Из 7000 натурализаций половина была выдана родственникам инвесторов и является незаконной. Таким образом, 50% в любом случае незаконны. Мы обнаружили более тысячи рисковых инвестиций, сделанных много лет назад и аннулированных.
Выдача золотых паспортов была прекращена после разоблачения телеканала "Аль-Джазира" рассказавшего о чиновниках, готовых содействовать получению паспорта для китайского инвестора с криминальным прошлым.