Половина "золотых паспортов" незаконна

В ходе расследования незаконного получения кипрского гражданства было установлено, что из-за злоупотреблений бюджет Кипра не досчитался более 200 млн евро. Больше половины обладателей "золотых паспортов" не соответствовали критериям или были натурализованы в обход законодательных норм.

Одиссей Михаэлидес, генеральный аудитор Кипра:

— Государственный служащий фиксировал проблемы и сообщал министру внутренних дел. Иногда министр внутренних дел получал замечания из министерства экономики, но он решал, что эта информация не влияет на натурализацию, поэтому посылал записку в Совет министров, которая была каждый раз копией предыдущей, где он просил совет одобрить выдачу паспорта.

Тысячи людей получили кипрское гражданство как члены семей инвесторов. При этом они не делали никаких вложений в экономику страны. Так же сразу же после получения так называемых "золотых паспортов" были аннулированы контракты на сумму 1 млрд евро

Одиссей Михаэлидес, генеральный аудитор Кипра:

— Из 7000 натурализаций половина была выдана родственникам инвесторов и является незаконной. Таким образом, 50% в любом случае незаконны. Мы обнаружили более тысячи рисковых инвестиций, сделанных много лет назад и аннулированных.

Выдача золотых паспортов была прекращена после разоблачения телеканала "Аль-Джазира" рассказавшего о чиновниках, готовых содействовать получению паспорта для китайского инвестора с криминальным прошлым.