Китайская теннисистка пропала, обвинив политика в сексуальном насилии

Китайская теннисистка и бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге Пэн Шуай исчезла после того, как в социальной сети Weibo обвинила бывшего вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии. Ее пост был удален через 20 минут, в сети заблокировали поиск по фамилии девушки и слову "теннис", а сама Пэн Шуай перестала выходить на связь.

В защиту теннисистки выступили такие звезды как Крис Эверт и Ализе Корне. "Где она? Она в безопасности?" "Не будем молчать!" — написали они в Твиттере.

Исчезновение Пэн Шуай прокомментировал и первая ракетка мира, серб Новак Джокович: "Если честно, то, что она пропала, потрясает. Тем более что она человек, которого я довольно много раз встречал в туре в последние годы. Больше нечего сказать. Я надеюсь, что ее найдут и что она в порядке. Это просто ужасно. Представляю, как чувствует себя ее семья после ее исчезновения".

В своем посте Пэн Шуай рассказала, что три года назад играла в теннис с тогда 72-летним Чжаном Гаоли и его женой. После поединка чиновник привел ее в одну из комнат своего дома, где принудил к сексу.