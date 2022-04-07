Жо-Вильфрид Цонга завершает теннисную карьеру

Бывшая пятая ракетка мира Жо-Вильфрид Цонга объявил о завершении карьеры после Открытого чемпионата Франции, надеясь внести последние штрихи в измученную травмами карьеру перед своей родной публикой.

36-летний француз занимает лишь 220-е место в рейтинге ATP. Это означает, что он не может войти в основную сетку Ролан Гаррос автоматически, и ему придется полагаться на уайлд-карт от организаторов.

Цонга дважды выходил в полуфинал Открытого чемпионата Франции, в 2013 и 2015 годах. Он выиграл 18 титулов ATP и дошел до финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2008 году, проиграв Новаку Джоковичу.

В общей сложности он одержал 16 побед над "большой тройкой" Роджером Федерером (6), Рафаэлем Надалем (4) и Джоковичем (6).

В 2017 году он также помог Франции выиграть первый за 16 лет титул Кубка Дэвиса.

Но в последнее время Цонге помешали травмы. Француз перенес операцию на левом колене в 2018 году, после чего его мучили боли в спине.

Открытый чемпионат Франции стартует 22 мая в Париже.