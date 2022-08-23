Украинские дети проводят лето в греческих лагерях

Для этих детей артобстрелы и стены бомбоубежищ сменились морем и солнцем: более 600 маленьких украинцев от 6 до 15 лет проводят это лето в лагерях Греции. С такой инициативой выступила "Ассоциация владельцев частных лагерей", которую поддержало Министерство по делам миграции и убежища.

Вместе с детьми из Украины приехал 21 сопровождающий.

"Мы очень благодарим греческую сторону и наших спонсоров. Наши дети с февраля месяца не имели возможности жить нормальной жизнью. Всё было грустно и тяжело. А здесь, в Греции, мы получили радость, настроение, солнце, бассейн, воздух, море. Мы счастливы и очень благодарим вас!" — не сдерживает эмоций сопровождающая из Украины Ольга Тремпольцева.

Детей разместили в шести греческих лагерях: на полуострове Халкидики неподалеку от города Салонники, на Пелопоннесе — в юго-западной части материковой Греции и в области Аттика, в 40 минутах от Афин.

Здесь маленькие украинцы учатся ездить верхом, стрелять из лука и плавать. Они также ездят на обучающие экскурсии в музеи и на археологические объекты.

"Наша цель — помочь им забыть войну в Украине. Не знаю, возможно ли это, но мы делаем всё, что можем. Мы хотим, чтобы дети познакомились и полюбили образ жизни в кемпинге. Мы хотим, чтобы они были счастливы и вернулись домой с приятными воспоминаниями. Они нашли новых друзей. Мы надеемся, что они сохранят с ними связь, когда вернутся домой", — говорит директор лагеря Магда Каципаноу.

Вопрос языка — одна из основных проблем в таких лагерях. Большинство детей не говорят по-английски. Переводчики украинского и русского помогают вожатым и их подопечным понимать друг друга.

"Для меня, как для главы этой команды, это беспрецедентный опыт. Общаться не просто, мы не говорим на их языке. Но всё же с помощью переводчиков нам удается найти общий язык и сблизиться. Некоторые дети помнят картинки войны. Они расстраиваются, некоторые начинают плакать. Но потом они успокаиваются и возвращаются к видам спорта, которые им нравятся", — рассказывает вожатый Василис Донтос.

"Уже через несколько дней эти дети вернутся на родину. Так же как и десятки тысяч украинцев, приехавших в Грецию в надежде остаться на пару месяцев. Война продолжается и никто не знает, когда они вернутся и вернутся ли вообще", — передает корреспондент Euronews Апостолос Стайкос.