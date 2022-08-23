Из шоумена в таксиста: война заставила украинцев поменять профессию

Шесть месяцев войны перевернули жизнь миллионов украинцев. До февраля Денис Жупник был известным в Украине шоуменом, радиоведущим и актером дубляжа, теперь ему приходится водить такси по Киеву.

Изменить профессию пришлось и танцору Алексею Бусько. Раньше он придумывал хореографию в современных балетах, сейчас — укладывает кирпичи.

Поставить карьеру на паузу им пришлось, чтобы платить по счетам и кормить семью.

"Мне грустно оттого, что так случилось. Мне грустно в целом за мою страну. Грустно оттого, что разделяются семьи, рушатся судьбы, рушатся все те наработанные карьеры людей, которые строили до этого дня, и поэтому им приходится всё просто перечеркнуть и идти заниматься тем, чем они вынуждены заниматься", — говорит Денис Жупник.

Жизнь Никиты Прийменко перевернулась два раза: сначала в 2014-м, когда из-за боевых действий он был вынужден переехать из родного Донецка в Киев, а потом в феврале этого года, когда он из кинооператора переквалифицировался в механика для мотоциклов.

А биолог Евгений Ельпитофоров во время войны следит за квартирами своих знакомых, уехавших из Киева. Он даже получает за это деньги.

"Если бы я был на месте людей, которые просят меня это делать, я бы даже не подумал платить за это. Всё это мои друзья. Все ключи, которые у меня есть, принадлежат людям, которых я знаю, это квартиры моих друзей", — рассказывает он.

И это только несколько историй. В реальности людей, жизнь которых до неузнаваемости изменила война, гораздо больше.