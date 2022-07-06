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Ирландия

Размещение украинских беженцев в Ирландии

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Президент Украины обращается к ирландским депутатам
Президент Украины обращается к ирландским депутатам   -   Авторское право  MAXWELLS/AFP or licensors

Республика Ирландия приняла на своей территории около 35 тысяч украинских беженцев, в расчете на душу населения это в разы больше, чем,  например, Франция. В ирландском парламенте звучат призывы ограничить число беженцев. 

В "значительной степени подрываются возможности Ирландии обеспечить минимальным жильем и убежищем своих собственных граждан и тех, кто действительно бежит от войны", — заявила независимый депутат Кэрол Нолан.

Но министр жилья Ирландии Дарраг О'Брайен выступил против таких высказываний: "Действующее правительство уже все объяснило предельно ясно, особенно в том, что касается нашего ответа украинским друзьям, что мы примем у себя граждан Украины, бегущих от этой ужасной войны, навязанной им без их собственной вины, и мы не будем вводить никакие ограничения на их число", — сказал он. 

По данным последних исследований, в стране сложилась нехватка жилья, спрос превышает предложение, цены на недвижимость выросли. 

Но на прошлой неделе премьер-министр Ирландии Михол Мартин также отверг призывы к введению ограничений на число беженцев: "По моему опыту люди изо всех уголков нашей страны обладают душевной теплотой, представители ирландского общества работают с украинскими переселенцами, чтобы они почувствовали себя как дома в Ирландии. И я бы попросил депутатов парламента подумать об этом и просто принять во внимание этот факт". 

Из Дублина передает корреспондент Euronews Кен Мюррей: "Из-за числа прибывающих из Украины беженцев сокращаются возможности на рынке жилья, особенно на востоке страны. Но ирландский премьер-министр открыто заявил, что пока продолжается война и украинцы нуждаются в убиежище, Ирландия продолжит быть гостеприимной страной".