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Украина

Борщ согревает украинцев во время войны

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 Euronews
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ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список объектов нематериального культурного наследия
ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список объектов нематериального культурного наследия   -   Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky

Львов давно называют гастрономической столицей Украины, и война этого не изменила. Правда, теперь кроме классических ресторанов здесь есть и полевая кухня. Прямо перед железнодорожным вокзалом украинцев кормит горячим супом Андрей Нимец. В первые дни войны, когда через Львов проезжали тысячи беженцев, здесь готовили по 380 литров борща несколько раз в день, сейчас хватает 25-ти.

"Когда сюда приезжали беженцы, он согревал их не только потому, что был горячим, но и потому что это был наш украинский борщ. Они понимали, что приехали домой, даже если и потеряли свой дом. Здесь их тоже кормили борщом, хотя и приготовленным по другому рецепту", — рассказывает сооснователь полевой кухни в Львове Андрей Нимец.

А в центре Львова, в ресторане "Моцарт и Сельдерей", к борщу подошли более художественно, составив целый гастрономический сет — от закуски до десерта, вдохновленный украинским супом.

"Для украинцев борщ — это часть культуры, а не просто еда. У нас он есть в разных версиях. Лично я знаю 340 вариаций борща", — говорит ресторанный маркетолог Всеволод Полищук.

Москва и Киев давно спорят о том, чей же всё-таки борщ: российский или украинский? В ЮНЕСКО заняли сторону вторых, признав украинский борщ объектом нематериального культурного наследия.

"Это наше украинское национальное блюдо. Только ради него стоит выиграть войну", — смеется военнослужащий Виталий Шинкарук.

Из Львова военные увозят с собой на фронт специальные наборы с сушеными овощами для борща.