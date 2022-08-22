Украина: жизнь в траншеях

Здесь проходит линия фронта на юге Украины. В этих глубоких траншеях в Николаевской области украинские солдаты проводят долгие часы: под землей спят, едят и отдыхают под звуки перестрелок с российской армией на поверхности.

На этой неделе исполняется полгода с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы стоим на позициях там, где были они. То есть мы их отжали чуть-чуть, но они сейчас делают попытки прорыва", — рассказывает солдат и врач Евгений.

Снаружи, там, где раньше были оживленные поселения, остались только разрушенные дома. Уже несколько месяцев в Киеве говорят о контрнаступлении, но оно всё еще не началось.

"О глобальном контрнаступлении не будет никакого объявления заранее. Будет дана команда, определенный сигнал, и мы пойдем в контрнаступление. В общем, эта информация распространяется для поднятия морального духа", — считает замкомандира батальона ВСУ Артем.

Между тем в пресс-центре Сил обороны юга Украины заявили, что в условиях современной войны контрнаступление — это истощение сил врага и уничтожение складов с боеприпасами, а не "маршевый поход по степям Херсонщины".

"Моральный дух выше, чем в первые дни войны, когда мы теряли и теряли территории и все думали, что ВСУ потерпят крах на следующий день. Потом он поднялся, когда все думали, что это российские силы потерпят крах на следующий день. Сейчас он где-то посередине, мол, окей, мы здесь надолго, так что мы копаем и готовимся к зиме", — говорит один из украинских военнослужащих.

Пока на самом фронте серьезных изменений нет, в аннексированном Крыму всё чаще работают системы ПВО. На прошлой неделе советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.