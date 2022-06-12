Кипр ищет замену туристам из России

Каждый год на Кипр приезжали отдыхать около 800 тысяч российских и украинских туристов. Теперь их поток иссяк, что стало серьёзным ударом для местной туристической отрасли, на долю которой здесь приходится 10% ВВП. По ряду оценок, падение доходов составит почти 600 миллионов евро, что заметно затруднит восстановление сектора, серьёзно пострадавшего из-за пандемии.

– Мы уже понесли серьёзные убытки, стало ясно, что перед нами встала огромная проблема, – говорит Вассос Сидиас, хозяин ресторана. – Посмотрим, насколько удастся покрыть полученный ущерб за счёт европейского и других рынков, на которые мы делаем теперь ставку. Через четыре месяца можно будет судить о результатах.

Разворот в направлении европейских туристов начался ещё несколько месяцев назад и осуществляется весьма энергично. До недавнего времени между Кипром и Францией отсутствовало прямое авиасообщение, но в этом сезоне будет выполняться 20 рейсов в неделю. Увеличилось и число прямых рейсов из Германии и скандинавских стран. Помимо этого, развитие получил ряд новых инициатив, например, открылись отели для веганов, организованы винные туры по живописным горным деревням.

– Речь идёт об утрате доходов в размере 600 миллионов евро, – поясняет Саввас Пердиос, заместитель министра туризма Кипра. Это немало с учётом того, что в 2019 году доходы туристического сектора составили 2,7 миллиарда евро. При этом для восполнения ущерба нам не требуется такого же количества туристов из других стран. Дело в том, что большинство российских туристов прибывают по путёвкам туроператоров. Поэтому в среднем их ежедневные расходы в месте пребывания ниже, чем у туристов из многих других стран.

При этом туроператоры дают понять, что по-прежнему не оставляют попыток организовать поездки российских туристов на Кипр и рассматривают возможность перелётов через страны, с которыми у России сохраняется авиасообщение – Сербию, Грузию и Израиль.