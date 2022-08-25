Болгарский суд отказался экстрадировать россиянина с антивоенными взглядами

Болгарский суд отказался экстрадировать на родину россиянина Алексея Алчина. Он получил известность после участия в акции протеста в Варне против вторжения в Украину – Алчин показательно сжёг свой загранпаспорт. Российские власти обвиняют его в налоговых махинациях на сумму более 280 млн рублей. Интерпол принял заявку на объявление Алчина в розыск, не обнаружив в этом деле политических мотивов.

Ранее областной суд санкционировал экстрадицию Алчина. Защита же упирала на угрозу бесчеловечного обращения и политического преследования россиянина. Апелляционная инстанция согласилась с этим, сославшись, в том числе, на новые российские законы о наказании за антивоенные выступления.