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Кипр

Кипр отнимает "золотые паспорта"

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  Кнарик Хачатрян 
Кипр отнимает "золотые паспорта"
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Малайзийский беглый финансист Джо Лоу, которого обвиняют в выводе $5 млрд из нацфонда благосостояния - среди 26 иностранцев, в том числе и 9 россиян, которых власти Кипра лишают гражданства. В своё время все 26 получили так называемые "золотые паспорта" в обмен на инвестиции и экономику страны, но, как сейчас выяснилось, в нарушение строгих критериев.

"МВД Кипра продолжит проверки лиц, получивших гражданство до 2018 года, когда процедура ещё не была ужесточена, - заявил глава ведомства Константинос Петридес. - Правительство ужесточило контроль не случайно, и процедура выдачи гражданства у нас сейчас чрезвычайно строга. Но нужно проверить и тысячи других случаев, особенно в тот период, когда контроль ещё не был настолько строгим, и мы полны решимости довести дело до конца".

Ранее проверки при предоставлении кипрского гражданства в обмен на инвестиции были формальными, Но в прошлом году Еврокомиссия потребовала, чтобы Кипр, а также Мальта и Болгария усовершенствовали процедуры. Отныне если человеку отказали в гражданстве в одной стране ЕС, он не сможет получить её в другой. ( Раньше, получив отказ от мальтийский властей, можно было обратиться к кипрским). Сейчас Никосия привлекла эффективные международные агентства, располагающие полным доступом ко всем базам о конкретных лицах, происхождении и источнике их капитала.