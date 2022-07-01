Лето забастовок: гнев в небе и на земле

Задержка и отмена рейсов, закрытие взлётно-посадочных полос, гигантские очереди – главные воздушные ворота Франции Руасси – Шарль-де-Голльсотрясает забастовка пожарных. В другом парижском аэропорту Орли также бастует наземный персонал, свои требования выдвинули представители различных профессий.

Николя Перейра, профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT): "Экономическая активность в аэропорту восстановилась на 95% по сравнению с показателями до пандемии, но штат сотрудников сократился на 20 тысяч человек, и условия труда резко ухудшились".

Фабрис Крике, профсоюз "Рабочая сила" (FO): "Мы просто не в состоянии обслуживать пассажиров, некоторые коллеги не могут взять перерыв, и это происходит в Париже_– это какое-то безумие._Вот из-за чего здесь хаос".

Недовольные работники также указывают на инфляцию и требуют повысить зарплаты на 10% (или на 300 евро).

Но не все пассажиры с пониманием относятся к забастовке. Вот, что говорит бухгалтер Сильви Шапьон: "Резко подскочила заболеваемость ковид-19, непонятно, чем это нам грозит, никто не думает об отпусниках. Многие не смогли вылететь, неужели нельзя было проявить хоть немного солидарности? Мы заранее запланировали отдых , и теперь нас как будто держат в заложниках".

КРИЗИС ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ

Начало летнего сезона в Испании также сопровождается забастовками бортпроводников бюджетных авикомпаний Ryanair и easyJet. Социальное противостояние затронуло крупнейшие туристические хабы королевства.

"Мы требуем, чтобы нам платили столько же, сколько и нашим коллегам в Европе, особенно во Франции, Италии и Германии. Нужно хотя бы стремиться к этому," - говорит Пьер Луиджи Копело, генеральный секретарь профсоза "Союз рабочих профсоюзов Каталонии" (USO).

Из-за нехватки персонала в Германии национальный перевозчик Lufthansa был вынужден отменить более 3 000 рейсов до конца лета.

Министр труда ФРГ Хубертус Хайль объявил о намерении властей экстренно набирать в штат сотрудников немецких аэропортов иностранцев. По подсчётам экспертов, более 7 тысяч рабочих мест остаются вакантными.

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