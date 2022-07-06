Франция: успех забастовки железнодорожников

Руководство французских железных дорог (SNCF) пошло на уступки сотрудникам и объявило о повышении зарплат после того, как 4 крупнейших профсоюза провели однодневную забастовку, которая затронула основные линии скоростных поездов, а также региональные и пригородные сети.

Теперь железнодорожникам будут платить в среднем на 3,1% больше, на это компания потратит около 280 миллионов евро. Национальный оператор Франции также обязался проводить ежегодные переговоры об оплате труда.

В профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявили, что предложенные меры "недостаточны", отметив, что это лишь первый этап социального противостояния.

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