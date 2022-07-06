English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Франция

Франция: успех забастовки железнодорожников

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Иллюстрационное фото: пассажиры во время забастовки на вокзале Пар-Дьё, Лион, 6 июля 2022 года
Иллюстрационное фото: пассажиры во время забастовки на вокзале Пар-Дьё, Лион, 6 июля 2022 года   -   Авторское право  AP Photo/Laurent Cipriani

Руководство французских железных дорог (SNCF) пошло на уступки сотрудникам и объявило о повышении зарплат после того, как 4 крупнейших профсоюза провели однодневную забастовку, которая затронула основные линии скоростных поездов, а также региональные и пригородные сети.

Теперь железнодорожникам будут платить в среднем на 3,1% больше, на это компания потратит около 280 миллионов евро. Национальный оператор Франции также обязался проводить ежегодные переговоры об оплате труда. 

В профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявили, что предложенные меры "недостаточны", отметив, что это лишь первый этап социального противостояния. 

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.