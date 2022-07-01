Туристический бум в Европе: надежды и вызовы

Туристический бум в Европе: этим летом Старый Свет готовится принять рекордное число путешественников с начала пандемии. Рост интереса европейцев к поездкам за границу сопровождается беспрецентным кризисом в гостинично-ресторанном секторе.

На пляжах Адриатики в Италии 83% заведений жалуются на нехватку персонала. В Испании 50 тысяч вакансий остаются без внимания.

Серж Кашан, президент сети отелей Astotel, рассказал о растущем спросе: "Все эксперты твердили, что нам потребуется два, три, четыре года для того, чтобы выйти на уровень 2019, 2018 годов. Тогда наши показатели были прекрасными. Но, если смотреть на начало этого сезона, с 15 февраля прошло всего лишь несколько месяцев, несколько недель, а мы не просто восстановились, но и побили все наши предыдущ ие рекорды".

Туристов не пугает новая – седьмая по счёту – волна COVID-19 во многих странах Европы, которая пока не привела к перегруженности больниц. Эксперты и политики обеспокоены агрессивным поведением подвариантов омикрон-штамма.

В ВОЗ прогнозируют дальнейший рост заболеваемости в Европе из-за отмены санитарных ограничений

Вот, что говорят иностранные туристы на улицах Рима:

– Для меня сложнее всего было носить маску в жаркую погоду, в то время, как многие игнорировали правила и ходили без масок, а ещё мне теперь не привично видеть большие скопления людей.

– Если вспомнить, что было во время пандемии, – пустые и унылые города – то вдвойне приятно видеть, что люди могут путешествовать, общаться, проводить время на свежем воздухе.

Среди других факторов риска для начавшегося летнего сезона – лесные пожары, забастовки сотрудников авиакомпаний, а также рост цен на билеты на фоне мирового топливного кризиса.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.