Европейское небо: забастовки в сезон отпусков

Европейское небо: забастовки в сезон отпусковКомментарии
Расширяется география забастовок в аэропортах Европы. Более 900 пилотов авиакомпании SAS – "Скандинавские авиалинии" приостановили работу после того, как переговоры с руководством, которые продолжались 8 месяцев, не привели к существенным результатам. Среди требований бастующих – поднять зарплаты на 30%. В Швеции, Дании и Норвегии отменён каждый второй рейс.
Багажный хаос в Париже. Глава компании Air Franceпринесла извинения 17 000 пассажиров, чей чемодан был задержан или утерян из-за масштабной забастовки в аэропорту Руасси– "Шарль де Голль", затронувшей систему сортировки багажа.
Некоторые путешественники поддерживают социальные требования сотрудников отрасли:
– Я ничего об этом не знала, но я на 100% поддерживаю забастовку, работники заслуживают достойной оплаты, инфляция зашкаливает, всё стоит очень дорого. Люди имеют право на нормальную жизнь!
В Испании продолжается противостояние бортпроводников и руководства лоукостеров easyJet и Ryanair. Профсоюзы намерены усилить давление на авиакомпании в преддверии летних отпусков
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