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мир

"Лето недовольства и транспортного хаоса" в Европе

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 Надежда Дрямина
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Пассажиры выстроились в очередь на входе в вагон лондонского метро в день всеобщей стачки транспортников в Великобритании.
Пассажиры выстроились в очередь на входе в вагон лондонского метро в день всеобщей стачки транспортников в Великобритании.   -   Авторское право  Stefan Rousseau/live

"Лето недовольства и транспортного хаоса". В Европе бастуют сотрудники ж/д и авиакомпаний.

Крупнейшую за последние 30 лет стачку продолжают британские железнодорожники. Ожидается, что в ней примут участие около 40 тысяч работников, недовольных низким уровнем оплаты труда на фоне растущей инфляции.

Мэтью Ларкин, сотрудник ж/д компании:
"Результатом забастовки должно стать справедливое повышение заработной платы и предоставление гарантии сохранности рабочих мест. У меня много коллег с семьями, у которых нет уверенности в том, что они будут трудоустроены через несколько лет. Это для них весьма тревожно. Так что гарантия занятости очень важна".

К железнодорожникам присоединились сотрудники лондонского метро и крупнейшей в стране авиакомпании British Airways. Отменены сотни рейсов.

Стачку объявили бортпроводники и пилоты Brussels Airlines в рамках всеобщей забастовки в Бельгии, которая также парализовала часть транспортной сети столицы.

От Амстердама до Варшавы, от Барселоны до Хельсинки - на дорогах пробки, на вокзалах длинные очереди, в аэропортах тысячи заблокированных пассажиров.

Аналитики называют главной причиной происходящего то, что индустрия туризма восстановилась быстрее, чем ожидали. Компании в разгар пандемии сократили персонал, а новый нанять не успели.

Так, недавно начавшийся тур сезон в Европе уже оказался на грани срыва.