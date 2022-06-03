Луанда готовится к юбилею под джаз

Луанда готовится отметить 450-летие. Программа "Исследуя Анголу" побывала в ангольской столице, где в это время давал концерты американский джазовый барабанщик Грегори Хатчинсон.

"Впереди - внутренняя работа"

Музыкант, игравший вместе с Бетти Картер, Уинтоном Марсалисом, Джо Хендерсоном и Джоном Скофилдом, впервые приехал сюда, на землю своих предков. Хатичинсон признается, что испытал культурный шок.

"Поездка стала очень вдохновляющей, сама возможность приехать, гулять, посетить достопримечательности, музей (Национальный музей рабства - прим.). Это заставляет проснуться, понять, что еще многому можно научиться".

До прибытия португальцев в 1575 году Луанда была торговым форпостом королевств Конго и Ндонго. Территория современной Анголы стала для Португалии источником невольников, их тысячами вывозили в Новый Свет. Хатчинсон не скрывает эмоций после посещения Национального музея рабства, где хранятся артефакты и документы эпохи работорговли. Посетители видят цепи, которыми сковывали людей, предназначенных для продажи за океаном. "Меня как будто по лицу хлестнули, - рассказывает музыкант. - Теперь мне предстоит большая работа".

Открыть Анголу гостям помогает Карлос Бумба, основатель компании TAC Tour Angola. "Добро пожаловать на маршрут невольников в Луанде. Это место столетиями олицетворяла собой работорговлю, эксплуатацию и депортацию людей через Атлантику", - так начинает он экскурсию по столице. "В современной Луанде есть следы, знаки, доказательства тех событий - вот там рабы шли колонной, там их приковывали, а там держали в неволе, - показывает и рассказывает гид.

Для Бумбы очевидно: его родина оказала огромное влияние на становление Америки. "Кухня, язык, танцы.... Блюз, джаз - это африканские ритмы", - приводит он примеры.

Возвращение королевы Зинги

История работорговли идет рука об руку с историей сопротивления колонизаторам, которое возглавила, пожалуй, самая известная в Анголе женщина. Королева государства Ндонго Зинга посвятила жизнь борьбе с португальцами, и, как свидетельствуют документы, лично участвовала в боевых действиях, которые неоднократно сменялись переговорами. Поняв, что силы неравны, она отреклась от престола...

Архитектор и член муниципалитет Луанды Пауло Фуртадо надеется, что с реконструкцией набережной улица королевы Зинги станет главной туристической достопримечательностью.

"У нас есть залив, нам бы хотелось, чтобы и здесь его красота отражалась, - рассказывает Фуртаду. - Мы собираемся сделать из этого места зону прогулок и радости. Думаю, мы достигнем цели – вернем людей в город".

Ввернуться в Луанду планирует и Грегори Хатчинсон. "Это опыт, открывающий глаза, и я его не забуду", - признается он.