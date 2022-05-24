Южноафриканский парапланерист совершил легальный полет с Эвереста, вершина которого достигает 8848 метров над уровнем моря. Это первый случай, когда Непал выдал разрешение на полет над своими горами.

55-летний Пьер Картер спрыгнул с высоты 8000 метров (перевал) и парил над Гималаями, пока другие альпинисты спускались пешком. Как заявил организатор экспедиции, Картер открыл двери новым искателям приключений.

Спортсмен спускался с максимальной скоростью 80 километров в час. Ему потребовалось всего 20 минут, чтобы приземлиться возле небольшого поселка Горакшеп на высоте 5164 метра.

"Это был прекрасный полет. Над облаками, а затем сквозь облака и вниз", — сказал Картер AFP.