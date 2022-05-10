Украина: бомбежки и обстрелы

Согласно официальным сообщениям, российские войска при поддержке танков и артиллерии проводят "штурмовые операции" на мариупольском заводе "Азовсталь".

Украинские власти говорят что ожидали наступление после эвакуации гражданских лиц с комбината.

В то время, как в России проходили парады в честь Дня Победы, на востоке Украины не затихали тяжелые бои.

Было нанесено около 200 ракетных и артиллерийских ударов, в основном по Донбассу, на который сейчас направлена военная мощь Кремля.

Краматорск - один из городов Донецкой области находится на пути наступления российских войск и постоянно подвергается обстрелам.

Во время встречи с отцом погибшего командира отряда Спарта, Владимир Путин пообещал, что все планы будут реализованы и достигнуты.

Другого выбора не было. Ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все планы реализуются. Результат будет достигнут - в этом нет никаких сомнений Владимир Путин, президент России

В следствии российских обстрелов, все больше раненых поступает в украинские госпитали. Ситуация в подземных лабиринтах завода «Азовстали» критическая - искалеченные солдаты Азова умирают, так и не получив медицинской помощи.

У России в Украине приблизительно 97 батальонов тактических групп. Однако наблюдатели отмечают, что в последние дни российские войска медленно продвигаются вперед. Хотя, из-за непрекращающихся авиа и артиллерийских обстрелов, получить полную картину противостояния становится все труднее.