Украина столкнулась с топливным кризисом.

Особенно остро это ощущается в Киеве, куда в последние недели возвращаются жители.

На автозаправочных станциях наблюдаются длинные очереди из автомобилей, где на одну машину отпускают только 10 литров топлива.

Киевлян просят по возможности не использовать личный транспорт и передвигаться на общественном. Но для некоторых - это стало проблемой.

"Сейчас война. И перебои с топливом могут случаться. Но мне нужно каждый день на работу ездить, а добраться до левого берега Киева на общественном транспорте невозможно", — говорит житель Киева Александр Ковальчук.

Прежде всего причина топливного кризиса кроется в разрушенной военными действиями инфраструктуре и блокировке портов.

"Дефицит связан с атаками России на нефтебазы. Это важные стратегические объекты. И даже если мы быстро все отремонтируем, с дефицитом сложно справиться", — говорит киевлянин Тарас Воловоденко.

Кроме того население обеспокоено грядущим ростом цен на топливо, поскольку украинский парламент собирается отменить нулевой акциз и повысить ранее сниженную ставку НДС.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.