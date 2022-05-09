"Азовсталь": кто смог спастись?

После нескольких недель осады более 170 мирных жителей Мариуполя, включая 40 эвакуированных из осажденного комбината "Азовсталь" , прибыли в контролируемое Украиной Запорожье.

— Было тяжело. Морально тяжело, медицински тяжело, потому что у меня не было лекарств. Мы думали, что убежим на два дня, я и мой муж, но нам пришлось остаться на два месяца.

— Металлургический завод разрушен. Было трудно перелезать через металлические обломки, нас провели по каким-то тропинкам. Но там, где раньше был цех, теперь одни руины.

Официальные лица заявляют, что с "Азовстали" и Мариуполя эвакуировано в общей сложности более 600 человек. Однако представители украинского полка "Азов" говорят, что они не могут подтвердить спасение и выход всех гражданских лиц.

Святослав Паламарь, заместитель командира полка "Азов":

— Мирные жители эвакуируются с завода "Азовсталь" в течение последних трех дней. Мы не можем точно сказать, все ли они вышли, потому что здесь нет ни международной организации, ни силовой структуры... ни наши украинские политики не приехали сюда на территорию "Азовстали". И, конечно, здесь нет специальной техники для разбора завалов.

Глава ООН Антонио Гутерриш сказал, что он потрясен нападением на школу на востоке Украины, где после прямого попадания снаряда в здание, погибли шестьдесят человек.