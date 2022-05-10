Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины. Он даёт возможность ускорить и расширить поставки военной помощи как Украине, так и другим странам Восточной Европы.

Джо Байден, президент США:

"Я подписываю документ, который станет ещё одним важным инструментом наших усилий по поддержке правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту своей страны и демократии от жестокой войны Путина, действительно жестокой".

Законопроект был внесён в конгресс ещё в январе, в ожидании российского вторжения.

Система ленд-лиза позволяет снять большинство бюрократических процедур и поставлять необходимые товары формально бесплатно; расплачиваться нужно будет по завершении боевых действий и только за то, что уцелело.

Американские аналитики считают, что "украинский" ленд-лиз отличается в некоторых деталях о того, который действовал во Время второй мировой войны, но подробности подписанного Байденом документа не публиковались.

Украинское руководство приветствовало решение Байдена: Владимир Зеленский в "твиттере" назвал его "историческим шагом".

В России к шагам США отнеслись резко отрицательно. В апреле спикер госдумы Вячеслав Володин заявлял, что ленд-лиз "загонит Украину в долговую яму".