Россия перебрасывает новые силы к северу от Мариуполя в район, который может стать ключевым для окружения крупной военной группировки Украины. Об этом говорится в сводках украинского генштаба. Там отмечают, что одновременно Россия готовится к наступлению с противоположного направления – на Северодонецк, что может открыть путь к соединению флангов. В Москве заявляют о нанесении ударов по украинским позициям в этих районах.

В Мариуполе продолжаются бои за «Азовсталь». На заводе остаются как украинские военные, так и мирные жители. Мэр города Вадим Бойченко заявляет о голоде и призывает как можно скорее начать эвакуацию:

«В этих условиях они находятся уже более 60 дней и они умоляют о спасении. Вот почему мы сегодня так же умоляем мировое сообщество, чтобы мы объединились ради спасения жизней городского населения».

В Киевской области в пятницу обнаружили ещё одну крупную братскую могилу, где могут быть захоронены более 900 человек. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, не раскрыв подробностей. Ранее он вручил награды героям войны:

«Мы будем бить оккупантов, пока не освободим нашу землю, пока не освободим наших людей, пока не дадим ответ за каждую смерть и за все разрушения, которые оккупанты принесли в каждый наш дом, которые они принесли в нашу страну».

Россия объявила о новой фазе своего наступления в начале апреля. Москва заявляет о намерении освободить от украинских вооружённых сил всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины.