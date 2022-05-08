Северодонецк почти окружён, Одесса подверглась ракетным обстрелам

Город Северодонецк на востоке Украины почти окружён российскими войсками и подразделениями непризнанных республик Донбасса: об этом сообщают украинские источники. Город подвергается артиллерийским обстрелам Северодонецк после 2014 года является фактическим административным центром Луганской области Украины.

На этом фоне Киев продолжает прикладывать усилия для эвакуации из района Мариуполя.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Сейчас мы готовим второй этап эвакуационной миссии — раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договорённости, конечно, если не будет лжи. Безусловно работаем и над тем, чтобы вывести наших военных, всех героев, которые защищают Мариуполь. Это очень трудно, но важно".

В Одессе сообщают о новых ракетных ударах по городу: повреждены несколько жилах домов, мебельная фабрика, а также полоса и инфраструктура международного аэропорта. В городе вспыхнули пожары.

В минобороны России подтвердили удары по одесскому аэропорту, как и по нескольким другим: целями были военные самолёты и беспилотники.

Кроме того, по заявлениям Москвы, в Харьковской области ракетными ударами уничтожена техника и вооружение, поставленное Украине западными странами.

На этом фоне стало известно, что в воскресенье лидеры стран "Большой семёрки" и ЕС обсудят новые санкции против России и возможное увеличение помощи Киеву. В Лондоне уже заявили, что выделят военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму в 1,5 млрд евро.