Падение Мариуполя

Мариуполь

Россия утверждает, что металлургический комбинат "Азовсталь" - последний оплот украинского сопротивления в Мариуполе - и весь город находится под полным контролем её войск. Сообщается, что с понедельника сдались 2439 украинских бойцов, в том числе более 500 в пятницу.

Корреспондент российского государственного телевидения сообщил в Telegram, что среди сдавшихся в пятницу был Денис Прокопенко, командир полка "Азов".

Украинские солдаты попали в плен, некоторые из них доставлены в бывшую колонию строгого режима. другие, как сообщается, были госпитализированы. Российские власти пригрозили провести расследование в отношении некоторых защитников сталелитейного завода за военные преступления и предать их суду, заклеймив их как "нацистов" и "террористов", что вызвало опасения международного сообщества по поводу их судьбы. После почти трёхмесячной осады большая часть стратегического портового города превратилась в дымящиеся руины.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о "полном освобождении" "Азовстали". Об этом сообщил представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.Немедленного подтверждения из Украины не поступало.

Сталелитейный завод, растянувшийся на 11 кв., был местом ожесточенных боёв в течение нескольких недель.Сокращающаяся группа бойцов выстояла под огнём российской авиации, артиллерии и танков, прежде чем им был отдан приказ уходить, отказаться от защиты завода и спасти себя.

Полный захват Мариуполя - важный этап в войне, начатой Россией 24 февраля - конфликте, который должен был стать молниеносным завоеванием Кремля, но привел к провалу захвата столицы Киева, отступлению и переориентации сил на восток Украины.

Кремль добивался контроля над Мариуполем, чтобы завершить наземный коридор между Россией и Крымским полуостровом, который он захватил у Украины в 2014 году, и высвободить войска для участия в более крупной битве за Донбасс. Потеря города также лишает Украину жизненно важного морского порта.

Спутниковые снимки, сделанные в апреле, показали массовые захоронения недалеко от Мариуполя, где местные власти обвинили Россию в сокрытии бойни и убийстве до 9000 мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что эвакуация украинских сил из многокилометровых туннелей и бункеров под "Азовсталью" была проведена для спасения жизней бойцов.

Ранее в этом месяце сотни мирных жителей были эвакуированы с завода во время гуманитарного прекращения огня и рассказали об ужасе непрекращающихся бомбардировок, условиях жизни под землёй в сырости и страхе.

В то время как Россия назвала уход войск с сталелитейного завода массовой капитуляцией, украинцы назвали это выполненной миссией, заявив, что боевики связали силы Москвы и помешали их попыткам захватить восток.

Михаил Подоляк, советник Зеленского, назвал оборону Мариуполя "Фермопилами XXI века", имея в виду одно из самых славных поражений в истории, когда 300 спартанцев сдерживали гораздо более крупные персидские силы в 480 г. до н.

Харьков

Российские войска полностью выведены из Харькова и его окрестностей. Второй по величине город Украины теперь недосягаем для российской артиллерии. Попытки взять Харьков продолжались несколько недель, но в итоге контрнаступление украинской армии отбросило российские войска на север и восток.

В Лозовой к востоку от Харькова в центре жилого массива российские войска обстреляли культурный центр. Ранения получили 7 человек, в том числе 11-летний ребёнок.

Дворец культуры Лозовой - место проведения занятий, фестивалей, спектаклей и концертов, открытый в 1977 году, включает в себя актовый зал, лекционный зал, три танцевальных зала, спортивный зал и несколько залов для занятий и клубных собраний. Недавно он был отремонтирован.

Ракетным обстрелам подверглись также Одесса на юге, Полтава на востоке и Житомир на западе.

Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в своём ночном обращении потребовал привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, причинённый его стране.

По его словам, на востоке Донбасса, где шли наиболее ожесточённые бои, российские войска превратили в руины города Рубежное и Волноваху, то же самое они сделали с Мариуполем и пытались сделать с Северодонецком.

По словам Зеленского, Россия должна платить за каждый разрушенный дом, школу, больницу и предприятие, призвав создать правовой механизм, с помощью которого каждый, кто пострадал от действий России, мог бы получить компенсацию.

"Мы требуем международно-правового признания того, что Россия должна нести финансовую ответственность за совершенные ею преступления. Это важно не только для этой войны, но и для всех других актов агрессии, будь то со стороны России или других потенциальных агрессоров. Зло должно быть привлечено к ответственности и знать, что оно будет наказано", - сказал украинский президент.

Он призвал международных партнёров конфисковать российские средства и имущество, находящиеся под их юрисдикцией, и использовать их для создания фонда, который будет предназначен для компенсации тем, кто пострадал от российской агрессии.

"Это было бы справедливо, - сказал Зеленский. - И Россия почувствовала бы истинный вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, который она выпустила по нам".

Донбасс

В Донецкой области некоторые жители населённых пунктов у линии фронта покидают свои дома. Другие остаются, не желая уходить из родных мест. Украинские войска готовятся к наступлению российской армии, ожидая, что натиск может усилиться после падения Мариуполя.

По словам украинских властей, российские войска обстреляли жизненно важную магистраль Луганской области, а также попали в школу.

Берлин

Немецкое информационное агентство Dpa сообщает, что в июле страна отправит Украине первые 15 зенитных комплексов Gepard. Поставка, которая включает обучение и почти 60 000 единиц боеприпасов, была согласована после переговоров между министром обороны Германии и ее украинским коллегой.

Gepard считается высокоэффективным против низколетящих самолетов и легкобронированных наземных целей. Он был выведен из эксплуатации немецкими военными в 2012 году, но около 50 законсервированных единиц восстанавливаются производителем KMW для использования в Украине.