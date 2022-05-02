После завершения эвакуации "Азовсталь" снова под обстрелом

Сразу после завершения частичной эвакуации комбинат "Азовсталь" подвергся обстрелу. Об этом сообщает украинская сторона.

В минувшие выходные со сталелитейного завода удалось вывести несколько десятков мирных жителей.

Видеоподтверждение этому в воскресенье опубликовало Минобороны России. В свою очередь, на кадрах, предоставленных батальоном "Азов", можно увидеть, как людям помогают покинуть бомбоубежища, а затем на автобусах вывозят на контролируемые Россией и Украиной территории.

Как сообщается, группы эвакуированных были доставлены в село Безыменное, в самопровозглашенной Донецкой народной республике, и в Запорожье.

По словам спасенных мирных жителей, самым сложным было накормить детей, тогда как взрослые научились терпеть голод.

"Военные сами приходили и говорили... В бункер приходили "азовцы" и говорили, что они вскрывали квартиры, заходили... Они ругались на нас, что "вы — пророссийский город". Мол, почти в каждой квартире российский флаг висит. Нам такое приходили и рассказывали. Честно говоря, у меня в квартире не висел российский флаг, как и украинский", — говорит одна из эвакуированных с "Азовстали".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ООН и международный комитет Красного креста за помощь в организации эвакуации.

Сегодня, наконец, нам удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали". После недель переговоров, многих попыток, различных встреч, звонков, участия разных стран и предложений. Наконец! Не было ни единого дня когда бы мы не пытались найти решение, чтобы спасти наших людей Владимир Зеленский президент Украины

Как сообщается, в Мариуполе по-прежнему находятся до 100 000 человек, включая до нескольких сотен гражданских лиц и примерно 2 000 украинских военных, которые укрываются на территории "Азовстали" - последнего оплота сопротивления в городе.

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