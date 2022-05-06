"Азовсталь" не сдаётся, но эвакуация продолжается

"Азовсталь" не сдаётся, но эвакуация продолжаетсяКомментарии
Российские войска продолжают обстрел комбината "Азовсталь".
Информацию о штурме последнего оплота сопротивления в Мариуполе Кремль отрицает, ссылаясь на озвученный в телеэфире приказ президента страны этого не делать.
Украинские военные, находящиеся на заводе, утверждают, что Россия нарушает свое обещание о прекращении огня для эвакуации мирного населения.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, призвал бойцов сдаться. Киев же заявляет, что этого не будет.
Накануне российские СМИ сообщили, что украинские военные требуют обменять мирных жителей на продовольствие и лекарства. Киев эту информацию не комментирует.
Тем временем в четверг ООН удалось вывести из района "Азовстали" второй колонну автобусов, более 300 гражданских лиц. Третья спасательная операция запланирована на сегодня.
Остальная часть разрушенного города уже находится под контролем России, и в преддверии 9 мая здесь начались работы по очистке, восстановлению и разминированию.
Ранее в Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к украинским военным с флагом СССР.
Многие аналитики считают, что именно в День победы советских войск над нацистами Владимир Путин может объявить об изменении своей стратегии вторжения в Украину.
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