"Азовсталь" не сдаётся, но эвакуация продолжается

Российские войска продолжают обстрел комбината "Азовсталь".

Информацию о штурме последнего оплота сопротивления в Мариуполе Кремль отрицает, ссылаясь на озвученный в телеэфире приказ президента страны этого не делать.

Украинские военные, находящиеся на заводе, утверждают, что Россия нарушает свое обещание о прекращении огня для эвакуации мирного населения.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, призвал бойцов сдаться. Киев же заявляет, что этого не будет.

В Мариуполе, на "Азовстали", ситуация критическая. Российские войска бомбят "Азовсталь" и пытаются без устали атаковать. Вчера и сегодня ночью они предприняли попытки зайти на территорию завода. Наши солдаты героически отстаивали позиции. Сопротивление идет до последнего патрона, до последних сил Денис Шмыгаль премьер-министр Украины

Накануне российские СМИ сообщили, что украинские военные требуют обменять мирных жителей на продовольствие и лекарства. Киев эту информацию не комментирует.

Тем временем в четверг ООН удалось вывести из района "Азовстали" второй колонну автобусов, более 300 гражданских лиц. Третья спасательная операция запланирована на сегодня.

Это вторая попытка эвакуировать гражданских лиц из Мариупольской области и других районов вокруг порта Мариуполя. Сегодня мы сопровождаем 11 автобусов, заполненных мирными жителями: женщинами, детьми и пожилыми, которые искали безопасное убежище Гада Эльтахир Мудави Управление ООН по координации гуманитарных вопросов

Остальная часть разрушенного города уже находится под контролем России, и в преддверии 9 мая здесь начались работы по очистке, восстановлению и разминированию.

Ранее в Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к украинским военным с флагом СССР.

Многие аналитики считают, что именно в День победы советских войск над нацистами Владимир Путин может объявить об изменении своей стратегии вторжения в Украину.

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