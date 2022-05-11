Гутерриш: "Шансов на скорый мир нет"

Генсек ООН Антониу Гутерриш не видит возможностей для скорого прекращения боевых действий в Украине и для мирных переговоров в обозримом будущем. С таким заявлением он выступил в Вене перед открытием внутренней конференции ООН. Гутерриш вновь призвал остановить войну и отметил, что пытается способствовать диалогу между Россией и Украиной.

Для нас было ясно, что в настоящий момент нет шансов на скорое мирное соглашение, нет возможностей для соглашения о прекращении огня в обозримом будущем. Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

По словам Гутерриша, ООН уделяет особое внимание гуманитарным вопросам, в том числе эвакуации из Мариуполя, откуда при посредничестве Красного креста вывесли сотни людей. Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова просит помочь и с эвакуацией раненых украинских военных с завода «Азовсталь». Она обращает внимание на бесчеловечные условия, в которых находятся люди, нуждающиеся в медицинской помощи.

С просьбой поучаствовать в судьбе защитников «Азовстали» к папе римскому Франциску обратились супруги военнослужащих. Они передали соответствующие письма понтифику в ходе аудиенции в Ватикане, — рассказала одна из участниц делегации Юлия Федосюк:

«Мы сказали папе, что 700 наших солдат ранены, у них гангрены, ампутированные кончености, нагноения. Многие погибли и мы не можем их похоронить, мы не можем похоронить их по-христиански. И мы просим папу римского помочь нам, мы просим папу быть третьей стороной в этой войне и выпустить их через зеленый коридор».

Москва неоднократно предлагала украинским военным на «Азовстали» сложить оружие и сдаться в плен. Заблокированные офицеры в последних интервью заявили, что сдаться не могут и выполняют приказ держать оборону.