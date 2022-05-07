Верещук: "Все женщины, дети и пожилые люди эвакуированы с "Азовстали"

Киев опубликовал кадры обстрела очередного российского корабля в районе острова Змеиный.

Как утверждает Минобороны Украины, не уточная при этом дату операции, ударный беспилотник **"Байрактар"**уничтожил десантный катер проекта "Серна", а также два зенитных ракетных комплекса "Тор".

В свою очередь, российские военные распространили видео, в котором, показана стрельба из реактивных систем залпового огня "Град". Сообщается, что удары поразили неназванные опорные пункты украинской армии.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук проинформировала о том, что все женщины, дети и пожилые люди эвакуированы с территории завода "Азовсталь".

Владимир Зеленский провёл совещание с правительством и силовиками. Встреча была главным образом была посвящена вопросам энергетической безопасности.Ранее из-за дефицита топлива в Украине сети АЗС объявили об ограничениях, на заправках страны образовались очереди.

Президент Молдавии Майя Санду встретилась с литовским коллегой Гитанасом Науседой. В ходе пресс-конференции глава государства сообщила о новых взрывах в непризнанном Приднестровье на территории бывшего военного аэродрома. Обошлось без жертв.

Власти Молдавии внимательно следят за ситуацией. Безопасность граждан с обоих берегов Днестра очень важна для нас. Майя Санду Президент Молдавии

В последние недели в пророссийском анклаве участились инциденты. Тирасполь указывает на серию терактов, Кишинёв опасается провокаций и дестабилизации ситуации в стране.

Стало известно, что 9 мая Молдавию посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который недавно побывал в Москве и Киеве.

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