Жители Приднестровья в страхе перед войной

Длинные пробки на границе Молдовы с Приднестровьем после серии взрывов, прогремевших в пророссийском анклаве несколько дней назад. Напряжённость здесь усиливается. Есть опасения, что регион будет втянут в конфликт, бушующий в Украине. Все больше людей стремятся уехать, пока такая возможность есть.

"Во-первых, мы ждём ребенка. Мы очень встревожены и не знаем, что делать при том или ином развитии событий. Мы никогда не проходили через такое ", - говорит женщина.

"Ситуация на границе очень сложная, в Приднестровье всё очень плохо: люди опасаются того, что начнется война. Мы все боимся войны", - сетует этот водитель.

В связи с закрытием переходов на границе с Украиной, у тех, кто решился покинуть Приднестровье, один путь - через Молдову. Режим досмотра на КПП усилен.

Тем временем Москва заявляет, что встревожена эскалацией напряженности в регионе.

**Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

**_"Мы расцениваем эти действия как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе и ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося. Мы решительно осуждаем попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине"._

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что цели второго этапа военной операции - взятие под контроль южных областей Украины и обеспечение выхода к Приднестровью.

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