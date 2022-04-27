Кто стоит за взрывами в Приднестровье?

Новые взрывы в молдавском сепаратистском Приднестровье вызывают опасения по поводу вспышки замороженного конфликта. Во вторник на радиостанции в 12 км к западу от границы с Украиной были взорваны два самых мощных ретранслятора. Ранее в понедельник несколько взрывов прогремели в полосе, где базируются около 1500 российских военнослужащих.

В Тирасполе считают, что в этом могла быть замешана Украина - Киев выразил обеспокоенность и говорит о попытке Москвы втянуть отколовшийся регион в войну.

"Мы чётко понимаем, что это один из шагов России. Там работает спецназ, дело не только в фейковых новостях. И причина понятна: чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, угрожать Молдавии демонстрацией того, что если Молдавия поддержит Украину, то будут те или иные шаги", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Соединённые Штаты неоднократно предупреждали, что Россия может начать атаки под чужим флагом в соседних странах в качестве предлога для ввода своих войск. Не поддерживая утверждение Киева о том, что ответственность несёт Россия, представитель Госдепартамента Нед Прайс тем не менее заявил в среду:

"Мы повторяем призыв к правительству Молдавии спокойно реагировать на эти инциденты, и мы полностью поддерживаем, как мы уже об этом говорили, территориальную целостность и суверенитет Молдавии. Мы уважаем её конституционно гарантированный нейтралитет. Мы не знаем всех подробностей, относительно того, что произошло вчера, но мы по-прежнему обеспокоены любыми потенциальными попытками эскалации напряжённости".

Ранее Россия признала, что хочет создать коридор от Донбасса к аннексированному Крымскому полуострову и не остановится, пока не захватит юг Украины, соединив этутерриторию с отколовшимся от Молдавии Приднестровьем. А глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что "после выхода к границам Донецкой области нужно начинать следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ".