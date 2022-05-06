Президент Украины назвал Мариуполь "примером мучений, блокад и пыток голодом"

Украинские власти обвинили российских военных в нарушении режима прекращение огня, о котором стороны договорились, чтобы дать возможность мирным жителям выйти из подвалов металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. В последние дни из комбината были эвакуированы порядка 500 человек.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях об очередном этапе операции по эвакуации. Ермак отметил, что информация о результатах будет позже. Он так же поблагодарил ООН за оказанную помощь.

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи в британском институте "Чатем Хаус", назвал ситуацию в Мариуполе "примером мучений, блокад и пыток голодом". "Никто не может получить какие-либо продукты питания. Всем международным организациям въезд на территорию запрещен. Они не могут обеспечить людей даже водой".

Европа продолжает оказывать военную помощь Киеву. Германия отправит в Украину семь самоходных гаубиц, которые способны поражать цели на расстоянии до сорока километров. По словам главы оборонного ведомства ФРГ, обучение украинских военных навыкам обращения с данным артиллерийским орудием может начаться уже на следующей неделе.

Россия тем временем готовится к празднованию Дня Победы. В Кремле отрицают предположения СМИ, что 9 мая Россия может объявить полномасштабную войну Украине и всеобщую мобилизацию.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день на карте "будущее мира".

Сергей Лавров, глава МИД России: "Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа, волю российского руководства, которые нацелены на то, чтобы отстаивать историческую правду, отстаивать законные интересы Российской Федерации и не допустить того, чтобы прямо на наших границах, как это делалось долгие годы, создавались прямые угрозы нашей безопасности, нашей культуре нашей истории".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами сказал, что День Победы ничто не омрачит. Отвечая на вопросы репортеров об осажденном Мариуполе, Песков заявил, что в настоящий момент какое-либо широкое празднование 9 мая в городе невозможно.