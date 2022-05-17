"Он храбрый и сильный, но он устал": интервью с девушкой бойца "Азова"

Металлургический завод "Азовсталь" стал символом усилий Украины по удержанию контроля над южным портовым городом Мариуполем.

Тем не менее там остаются сотни солдат, и их семьи умоляют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и китайского лидера Си Цзиньпина помочь заключить сделку. Только эти две страны способны убедить Москву отпустить военных живыми с завода.

Наша коллега Наталия Любченкова поговорила с Дарьей Цикуновой, девушкой офицера управления разведки "Азова" Ильи Самойленко, о том, что из себя представляет жизнь в стенах "Азовстали".

Дарья Цикунова:

— Он храбрый и сильный. Но лично я чувствую, что он устал... у них не осталось лекарств, еды и воды. У них нет даже питьевой воды, только техническая ... Иммунная система нарушена, а постоянные обстрелы повлияли на его боевой дух. Но он никогда не жалуется... Он в принципе никогда не говорит мне, что у него что-то не так, никогда не признается, что устал, но я слышу это в сообщениях, что получаю от него.

Тем временем на спутниковых снимках, обнародованных украинскими властями, показано то, что похоже на четвертое массовое захоронение вблизи Мариуполя.

На снимках видны две большие траншеи, одна из которых длиной более 30 метров.

Мариуполь пережил самые тяжелые бои, и на выходных была проведена последняя массовая эвакуация из города.

Помощник мэра Мариуполя сообщил, что город покинули от 500 до 1000 автомобилей с семьями, что стало самой крупной подобной операцией с начала вторжения России 24 февраля.

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