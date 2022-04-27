От Мариуполя до Приднестровья: карта боевых действий

По словам заместителя министра обороны Украины, российские военные выпустили более 1300 ракет по Украине с начала военного вторжения более двух месяцев назад.

Институт изучения войны цитирует информацию интернет-издания Bellingcat, использующего метод анализа данных из открытых источников, в которой говорится, что на сегодняшний день Россия, вероятно, использовала 70% своего общего запаса высокоточных ракет.

По данным министерства обороны Великобритании, Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, и России не удалось уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.

Активность российской авиации в основном сосредоточена на юге и востоке Украины - для поддержки сухопутных войск. Одно из таких мест - Мариуполь.

Здесь российские военные продолжали наземные и воздушные атаки на оставшиеся украинские силы, но штурмы металлургического завода "Азовсталь" успехом не увенчались.

Судя по кадрам, на которых российские танки продолжают стрелять по зданиям за пределами "Азовстали", можно сделать вывод, что украинские защитники, вероятно, все еще удерживают позиции около завода.

На востоке российские войска передвигаются более методично и менее быстро, чем на ранних этапах войны, и стали делать "более разумный" военный выбор. Стратегия изменилась: войска теперь продвигаются по нескольким примерно параллельным дорогам на расстоянии, позволяющем поддерживать друг друга, что дает им возможность задействовать больше боевой мощи, чем позволяла их прежняя практика.

А теперь перенесемся на юго-запад Украины, к границе Одесской области. По сообщениям Института изучения войны, в соседней Молдавии продолжаются российские нападения под чужим флагом. Аналитический центр считает, что взрывы там могут быть попыткой втянуть в конфликт пророссийские силы в Приднестровье.

Оно контролируется пророссийскими сепаратистами. Здесь постоянно дислоцируются 1500-2000 российских военнослужащих, а также находится большой склад оружия.

По информации Института, этих российских сил, вероятно, недостаточно, чтобы самостоятельно провести убедительную атаку на Одессу, и русские вряд ли смогут усилить их настолько, чтобы позволить им это сделать.