В ночь на четверг ракетные удары обрушились на украинский Краматорск а Донецкой области. Повреждены 9 жилых домов, школа и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры в центре города. По меньшей мере 25 жителей получили ранения, 6 из них госпитализированы. По словам Генштаба Украины, российские войска продолжают обстреливать объекты на востоке страны, стремясь установить «полный контроль» над Луганской и Донецкой областями и сохранить сухопутный коридор в Крым.
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