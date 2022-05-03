Союз Англии и Северной Ирландии под угрозой

Союз Англии и Северной Ирландии под угрозойКомментарии
Впервые в истории, выступающая за единую Ирландию партия католических националистов Шинн Фейн может получить большинство в Национальной ассамблее Северной Ирландии и сформировать правительство. По последним социологическим опросам, католики существенно опережают протестантскую Демократическую юнионистскую партию (DUP), которая ратует за союз с Великобританием.
В исполнительной власти, которая была создана в 1998 году как условие Белфастского мирного соглашения, юнионисты традиционно, занимали ведущую позицию. Тем не менее в феврале, ДЮП распустила последний орган управления, в знак протеста против границы в Ирландском море образованной, как последствие "брексита".
Если опросы окажутся верными, то, по мнению аналитиков, в истории Ирландии и Великобритании наступит переломный момент.