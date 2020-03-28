оставайтесьдома: Россия, Ирландия, Турция

Ирландия присоединяется к странам, которые вводят у себя карантин и ограничивают свободу передвижения граждан. В республике уже в прошлом месяце прекратили работу учебные заведения, а непродуктовые магазины закрылись несколько дней назад. Собрания в общественных местах запрещены абсолютно, независимо от количества участников. Гражданам старше 70 лет запрещено покидать место жительства вообще.

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии:

"Вы можете покупать продукты и товары для дома или забирать продуктовые заказы; посещать врача, получать лекарства и медицинские средства; отправляться по важным семейным делам — включая уход за детьми, престарелыми или нуждающимися в уходе родственниками; заниматься спортом индивидуально, не дальше чем за два километра от дома, можно и с детьми из вашей семьи — если вы сохраняете дистанцию в два метра".

Двухметровая разметка в Ирландии AP Brian Lawless

Россия с понедельника закрывает государственную границу. Исключение сделано для дипломатов, большегрузных машин и международных поездов, а также для тех, кто едет на похороны близких родственников.

Следующая неделя в стране объявлена нерабочей. Формально общего карантина и запрета выходить из дома нет. Однако власти, общественные деятели и звёзды настойчиво призывают россиян не превращать выходные в народные гулянья. В столице будут закрыты рестораны, парки и другие заведения, например парикмахерские. Многие москвичи уезжают за город.

Турция приостановила международное авиасообщение в ночь на субботу. Поездки граждан в другой город передаются на усмотрение губернаторов. Закрыты места общественных гуляний, включая парки и морские набережные. Президент страны объявил о создании в каждой провинции особых комитетов, которые при необходимости будут вводить дополнительные меры безопасности.