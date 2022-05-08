Партия "Шинн Фейн", одержавшая историческую победу на региональных выборах в Северной Ирландии, призывает все политические течения обсудить будущее региона: "Шинн Фейн" выступает за проведение референдума о присоединении к Ирландии; правда, в ходе избирательной кампании партия обходила этот вопрос, сосредоточившись на экономических проблемах.

Мишель О'Нил, вице-президент "Шинн фейн":

"Те из нас, кто выступает за объединение, продолжат настаивать на этом. Я призываю и тех, кто в данный момент так не считает, тоже присоединиться к разговору. Давайте проведём здоровую дискуссию о том, как выглядит наше будущее, о том, что будет лучше для каждого из нас".

Партий юнионистов — сторонников Великобритании — в Северной Ирландии несколько. В сумме мандатов у них всё же больше, чем у "Шинн Фейн". И теперь юнионисты задумываются о консолидации усилий.

Джеффри Дональдсон, лидер Демократической юнионистской партии:

"Для юнионизма это серьёзный урок. Разделённый юнионизм не получит мест в британском или североирландском правительстве. Такова реальная ситуация".

Согласно последним опросам, большинство жителей Северной Ирландии — примерно две трети — всё же выступают за то, чтобы остаться в составе Соединённого королевства.

Лео Варадкар, вице-премьер Ирландии:

"Сегодня мы видим, как растёт число людей, которые не хотят, чтобы их действия определяла религиозная, этническая или национальная принадлежность. Меня это обнадёживает и, я думаю, это действительно открывает возможность для новой Северной Ирландии в будущем".

По мнению наблюдателей, референдум в ближайшее время маловероятен; однако будущему правительству предстоит разбираться с "Протоколом Северной Ирландии" — спорным экономическим наследием "Брексита".