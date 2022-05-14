Юнионисты заблокировали работу парламента Северной Ирландии

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии заблокировала работу новоизбранного регионального парламента, отказавшись участвовать в выборах нового спикера. По закону, было необходимо участие и юнионистов, и националистов. Однако юнионисты заявили, что сначала требуют пересмотра положений "Протокола по Северной Ирландии" — компромиссного соглашения по итогам "брексита". Противники обвинили юнионистов в подрыве основ демократии.