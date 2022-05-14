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Ирландия

Юнионисты заблокировали работу парламента Северной Ирландии

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 Euronews
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По "Соглашению страстной пятницы" в управлении Северной Ирландией должны принимать участие и юнионисты, и националисты
По "Соглашению страстной пятницы" в управлении Северной Ирландией должны принимать участие и юнионисты, и националисты   -   Авторское право  Peter Morrison/The Associated Press

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии заблокировала работу новоизбранного регионального парламента, отказавшись участвовать в выборах нового спикера. По закону, было необходимо участие и юнионистов, и националистов. Однако юнионисты заявили, что сначала требуют пересмотра положений "Протокола по Северной Ирландии" — компромиссного соглашения по итогам "брексита". Противники обвинили юнионистов в подрыве основ демократии.